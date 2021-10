Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mit präparierten Taschen im Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Mit präparierten Taschen waren zwei 35 und 41 Jahre alte Männer am Mittwochvormittag in einem Einkaufsmarkt an der Schwieberdinger Straße unterwegs. Dabei wurden sie von einem Kaufhausdetektiv beobachtet, wie sie verschiedene Waren aus den Regalen nahmen und in den Taschen verstauten. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatten, wurden sie angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Polizeibeamte fanden auf dem Parkplatz des Marktes in der Folge den von den Tatverdächtigen genutzten Pkw und stellten darin weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Die Ermittlungen dauern an.

