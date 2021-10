Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 17-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher befindet sich seit Dienstagmittag in einer Justizvollzugsanstalt, da er im Verdacht steht, am Sonntag in ein Haus in der Beslauer Straße in Bietigheim-Bissingen eingebrochen zu sein. Mutmaßlich befand sich der 17-Jährige in Begleitung von zwei Mittätern und einer Mittäterin, als sie sich am Sonntagabend Zugang zu dem Wohnhaus verschafften. Gegen 23.00 Uhr kehrte ein 54 Jahre alter Bewohner zurück und überraschte die vier Personen, die bereits nahezu das gesamte Haus durchsucht und bereits Wertgegenstände abholbereit im Flur des Hauses abgestellt hatten. Während zwei der Täter sogleich die Flucht gelang, gerieten ein Mittäter und die Mittäterin zunächst in eine Rangelei mit dem 54-Jährigen, in deren Verlauf beide letztlich jedoch auch flüchten konnten. Im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der 17-Jährige unweit des Tatorts in einem Garten festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Jugendliche einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ und den 17-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

