POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta am 09.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Diebstahl von hochwertigen Elektrogeräten Am Freitag, 08. April 2022, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 00:55 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf ein Firmengelände in Molbergen an der Straße Göskenort und entwendeten diverse hochwertige Elektrogeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Garrel - "Z"-Symbol auf Firmenlogo In der ...

