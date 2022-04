Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 21.55 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich am Ambührener See eine Person aufhalten soll, welche eine Machete mit sich führt. Dieses konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort bestätigt werden. Gegen den 40-jährigen alkoholisierten Mann aus Oldenburg wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. Die Machete wurde beschlagnahmt. Es kam vor Ort zu keinerlei Bedrohungssituation.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 22.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lindern mit einem Pkw den Lankumer Ring in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 23.30 Uhr, wurde ein Pkw im Lankumer Ring in Cloppenburg durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass ein 15-jähriger Cloppenburger das Fahrzeug zuvor geführt hatte. Weiterhin waren am Pkw entstempelte Kennzeichen angebracht. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Der Jugendliche wurde in Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben.

Cloppenburg - Brand einer Gartensauna

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 00.35 Uhr, geriet in der Eisenbahnstraße in Cloppenburg eine Gartensauna aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Sauna und ein Kaminholzlager wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Ein angrenzender Schuppen wurde ebenfalls beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit rund 30 Feuerwehrkameraden vor Ort im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 04.25 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Friesoyther Straße, ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Neuscharreler befuhr mit einem Pkw die B 72 von Cloppenburg nach Varrelbusch. Auf gerader Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,91 %o. Bei dem Unfall wurde eine 17-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Neuscharrel, leicht verletzt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell