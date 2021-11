Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen, Folgemeldung

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (08.11.2021) ist es sowohl im Autal als auch in der Blankeneser Chaussee in Schenefeld zu Einbrüchen in ein Wohnhaus und eine Wohnung gekommen.

Näheres ist der Pressemitteilung von 08:47 Uhr zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5067841

Zwischenzeitlich wurde eine dritte Tat bekannt. Zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:50 Uhr, kam es in der Straße "Am Klövensteen" in Schenefeld ebenfalls zum Einbruch in ein Reihenhaus.

Der/die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft und unter anderem Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

