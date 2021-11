Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Polizeistreife stoppt Trunkenheitsfahrt

Bad Segeberg (ots)

Eine Streife des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat am Montagnachmittag (08.11.2021) eine Trunkenheitsfahrt in der Poststraße in Rellingen beendet.

Kurz vor 15:00 Uhr folgten die Beamten einem VW Touran von der A 23 über die Ausfahrt Pinneberg-Nord in die Rellinger Hauptstraße.

Da der Pkw mehrfach gegen den Bordstein fuhr, stoppte die Einsatzkräfte den VW in der Poststraße.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkohol bei dem 49-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Osterholz (Niedersachsen) fest.

Ein Test ergab über 1,6 Promille.

Entsprechend ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen den Fahrzeugführer mit zum Polizeirevier nach Rellingen.

Hier entnahm ein Arzt die erforderliche Blutprobe. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und schrieben eine Strafanzeige.

Den 49-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell