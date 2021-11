Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Pkw prallt in Tiefgarage

Bad Segeberg (ots)

Am Montagmittag (08.11.2021) ist ein Pkw in der Lindenstraße in Pinneberg in eine Tiefgarage gefahren und gegen eine Wand geprallt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll die 78-Jährige mit ihrem Pkw gegen 12:45 Uhr vor dem geschlossenen Rolltor der privaten Tiefgarage gehalten haben, um mit einer Fernbedienung das Tor zu öffnen.

Laut Zeugen habe der Pkw unvermittelt beschleunigt, sei durch das sich öffnende Tor gefahren und schließlich in der Tiefgarage frontal gegen eine Wand geprallt.

Die Fahrerin ist trotz Reanimation vor Ort verstorben.

Die Ursache ist bislang unklar.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg haben die Ermittlungen vor Ort übernommen.

