POL-PDKL: Kartoffelverkäufer

Altenglan-Mühlbach (ots)

Am Montag Nachmittag wird gegen 14:15 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person in der Moorstraße versuche, in sog. "Haustürgeschäften" Kartoffeln zu verkaufen. Die Person wurde im Nahbereich einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte diese keine Reisegewerbekarte vorlegen, weshalb ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung eingeleitet wurde. Die Polizei bittet Zeugen des gestrigen Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

