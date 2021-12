Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Paul-Gerhardt-Straße

Würgeschlange in Dülmen gefunden

Coesfeld (ots)

Zunächst keine Lust eingefangen zu werden hatte in der Nacht zum Freitag (10.12.21) eine drei Meter lange, weiße Python. Die Polizei fand das Tier gegen 2.10 Uhr auf der Paul-Gerhardt-Straße in Dülmen. Die nicht giftige Würgeschlange konnte erst nach einigen Versuchen durch die Feuerwehr eingefangen werden. Das Tier wurde dem Ordnungsamt Dülmen übergeben. Die Herkunft muss noch geklärt werden. Hinweise zum Halter der Schlange nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

