Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 09/10.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Strücklingen - Einbruch in Firma In der Zeit vom 08.04.22, 19 Uhr bis 09.04.22, 11:25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Baufirma im Steinkamp in Strücklingen ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Zum Diebesgut und der entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen.

