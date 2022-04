Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Einbruch in Wohnung

Am Sonntag, den 10.April 2022, gegen 03.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenkämpe ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit ortsabwesend. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, den 09.April 2022, gegen 16.30 Uhr, und Sonntag, den 10.April 2022, um 07.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Raffeldweg in Richtung Thüler Straße. In einer Rechtskurve kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, brach durch einen dortigen Zaun und fuhr über das Feldstück wieder durch den Zaun zurück auf die Fahrbahn. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Versammlung aus Protestgegen die aktuelle Corona-Politik

Am Sonntag, 10. April 2022, fand in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich des Sportboothafens eine Versammlung gegen die derzeit geltende Corona-Politik statt. Unter dem Motto "gegen Impfpflicht, etc." versammelten sich elf Teilnehmende zu einem angemeldeten Aufzug. Sie zogen - beginnend beim Sportboothafen - durch den Ort und wieder zurück zur Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen.

