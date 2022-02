Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Schulkind

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 10.02.2022, 07:15 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Hauptstraße 77. SV: Im Bereich der Unfallstelle ist die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle derzeit nur einspurig befahrbar. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine provisorische Baustellenampel, die nicht nur den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen regelt, sondern auch dem querenden Fußgängerverkehr durch eine eigene Grün-/Rotlichtschaltung ein gefahrloses Überschreiten der Fahrbahn am Baustellenbeginn ermöglichen soll. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 64-jährige Pkw-Fahrerin zur Unfallzeit das für den Fahrzeugverkehr geltende Rotlicht der Baustellenampel und fuhr in den Baustellenbereich (Fahrtrichtung Stambach) ein. Dabei kollidierte sie mit einer 9-jährigen Schülerin, die nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen die Fußgängerfurt bei Grünlicht von links nach rechts überqueren wollte. Das Kind wurde an der rechten Hüfte getroffen und stürzte zu Boden, wurde glücklicherweise aber nicht überrollt. Es zog sich zumindest eine Hüftprellung zu uns musste zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein zweites, 6-jähriges Kind, das zusammen mit dem 9-jährigen Mädchen die Fahrbahn überquerte, wurde nicht angefahren. Ob ein haltender Bus der Pkw-Fahrerin den Blick auf die Ampel versperrt hatte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung infolge einer Rotlichtmissachtung eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell