Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Münzautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Auf einem Parkplatz für Wohnmobile in Travemünde sind vier Münzautomaten aufgebrochen worden. Die Polizeistation Travemünde bittet um Zeugenhinweise.

Am 23.04.2021 meldete sich ein Passant gegen 02:30 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass auf dem Parkplatz am Fischereihafen in Travemünde mehrere Münzautomaten offenstehen würden. Beamte der Polizeistation Kücknitz suchten daraufhin den Parkplatz zwischen der Ivendorfer Landstraße und der Travemünder Landstraße auf und stellten fest, dass vier Automaten aufgebrochen wurden. Es handelte sich dabei um einen Automaten zur Wasserversorgung, einen zum Entsorgen von Abwasser und zwei Stromversorgungssäulen für Wohnmobile. Die Höhe des möglichen Stehlguts ist noch unbekannt. Der Bereich des Parkplatzes ist für Wohnmobile ausgewiesen und Pandemie-bedingt gesperrt.

Die Polizeistation Travemünde führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse Travemuende.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

