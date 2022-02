Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Taschendiebstähle

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.02.2022, 12:15 Uhr - 12:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße. Zeit: 08.02.2022, 12:50 Uhr - 13:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg SV: Innerhalb kurzer Zeit wurden zwei Frauen - beide knapp über 70 Jahre alt - bei ihren Einkäufen in Discounter-Märkten Opfer von Taschendieben. Während die Geschädigte im ersten Fall keine Hinweise auf die Person geben konnte, die ihr die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen hat (Beute: niedriger dreistelliger Eurobetrag und persönliche Dokumente), dürfte es sich im zweiten Fall beim Täter um einen Mann gehandelt haben, der der Geschädigten auffällig nahe gekommen war sie in ein Gespräch verwickelt hatte. Dabei entwendete er vermutlich aus der Umhängetasche der Frau deren Geldbörse mit ebenfalls einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und persönlichen Dokumenten. Dieser wird wie folgt beschrieben: Anfang 40, vermutlich osteuropäischer Herkunft, Oberlippenbart, dunkle Haare, an den Seiten kurz, Deckhaar etwas länger; trug eine helle, senf-gelbe Jacke

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu den beiden Taschendiebstählen und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell