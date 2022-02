Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gullydeckel in der Rehstraße ausgehoben

Pirmasens (ots)

Bislang unbekannte Täter hoben am Mittwoch, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, einen Gullydeckel in der Rehstraße/Nordring aus und legten ihn in Richtung Fahrbahn daneben ab. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, was eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren nach sich ziehen kann. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

