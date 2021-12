Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Täter ließen vom Einbruch ab

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.12.2021 versuchten unbekannte Personen um 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Düdingsweg in Oelde einzubrechen. Aufgrund eines ausgelösten Alarms dürften der oder die Täter von dem weiteren Einbruch abgesehen haben. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruchsversuch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

