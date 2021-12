Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. 44-Jähriger löste Einsatz mit Spezialeinheiten aus

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.12.2021 wurde die Polizei gegen 7.00 Uhr zu einem Streit in einem Haus am Lindenweg in Drensteinfurt gerufen. Noch vor Eintreffen der Beamten ergriff der Mann ein Messer und ging in den Keller. Daraufhin wurden Spezialeinheiten angefordert, die übrigen Bewohner verließen das Haus. Der Bereich des Hauses wurde abgesperrt. Die Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den Mann gegen 9.30 Uhr vorläufig fest. Dabei wurde er leicht verletzt. Für die Bewohner des Hauses sowie Anwohner bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Der 44-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

