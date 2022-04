Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 10. April 2022, 16.45 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Holdorf mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Dammer Straße in Holdorf, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. An dem E-Scooter war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet und seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. April 2022, gegen 06.25 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw den Brägeler Pickerweg in Lohne. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Doppelstabmattenzaun sowie einen Baum. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Er wurde vorsorglich durch Rettungssanitäter versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.450 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Am Sonntag, 10. April 2022, gegen 17.10 Uhr beabsichtigte ein 55-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw nach rechts in die Lückmannstraße einzufahren, als plötzlich eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne unvermittelt auf den Pkw des 55-Jährigen zusteuerte und gegen den Pkw des 55-Jährigen prallte. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die 55-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholgehalt ergab einen Wert von 1,20 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 09. April 2022, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 10. April 2022, 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den grauen Pkw Audi A6, eines 33-Jährigen aus Vechta. Dieser war zum Tatzeitpunkt vor der Garage eines Wohnhauses in der Gerhardt-Hauptmannstraße in Vechta abgestellt Am Pkw entstand im Bereich der Stoßstange hinten rechts eine große Delle sowie Lackabschürfungen. Der Unfallverursache entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. April 2022, kam es gegen 23.35 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Dinklage wendete seinen PKW auf dem Parkplatz eines dortigen Baumarktes und stieß dabei rückwärts gegen den Leihwagen einer 40-Jährigen aus Dinklage. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der PKW des Unfallverursachers bereits seit Januar 2022 nicht mehr haftpflichtversichert war. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, das Kennzeichenpaar entstempelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Samstag, 09. April 2022, 01.00 Uhr, und Sonntag, 10. April 2022, 17.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Lindenstraße einen auf einem Parkplatz vor einem dortigen Mehrparteienhaus abgestellten grauen PKW VW Touran einer Autovermietung im Bereich der vorderen linken Fahrzeugschürze. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Zwischen Samstag, 09. April 2022, 16.00 Uhr, und Sonntag, 10. April 2022, 09.00 Uhr, kam es Im Eichengrund zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den schwarzen PKW BMW eines 22-Jährigen aus Steinfeld im Bereich des linken Kotflügels. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Grünstreifen vor dem Haus des 22-Jährigen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung an Schwimmhallengebäude

Am vergangenen Wochenende, von Freitag, 08. April 2022, 19.00 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 07.00 Uhr, wurden am Schwimmbad in Bakum, Schulstraße, Scheiben von zwei Eingangs- bzw. Nebentüren beschädigt. Offensichtlich nutzten die Täter ein Werkzeug bzw. einen bislang unbekannten Gegenstand, mit dem sie gezielt Löcher in die Scheiben schlugen. Der Sachschaden, der durch die Tat entstanden ist, wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell