Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. April 2022, um 11.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 64-Jährige aus Friesoythe hatte ihren PKW auf dem dortigen Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu tätigen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie von einer 40-jährigen Frau aus Friesoythe auf einen an ihrem PKW befindlichen Schaden hingewiesen. Sie hatte beobachtet, wie eine Frau beim Ausparken mit ihrem PKW rückwärts gegen den PKW der Geschädigten gestoßen war und hierdurch einen Lackkratzer an der hinteren Stoßstange verursacht hatte. Die Schadensverursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen gemerkt, sodass die Polizei ermitteln konnte, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine 70-jährige Frau aus Friesoythe handelte. Sie wurde im weiteren zeitlichen Verlauf durch die Beamten an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und mit dem hier vorliegenden Strafverfahren konfrontiert.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 11. April 2022, gegen 16.05 Uhr, wollte eine 58-jährige Saterländerin mit ihrem PKW aus einer Parklücke an der Friedenstraße ausparken. Hierbei fuhr sie gegen die Fahrzeugtür eines Postautos. Eine 62-jährige Saterländerin, die zu dem Zeitpunkt gerade das Postauto entladen wollte, wurde zwischen der Tür und ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Barßel - versuchter Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitag, den 08. April 2022, gegen 13.00 Uhr, und Samstag, den 09. April 2022, um 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude am Gewerbepark einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell