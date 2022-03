Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Verkehrskontrolle eskaliert

Sehr seltsam benahm sich ein Autofahrer am Samstagvormittag in der Dietenheimer Innenstadt.

Ulm (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West fiel gegen 9 Uhr der Lenker eines Fiats in der Bachgasse auf. Er hatte offensichtlich während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der Fiat konnte in einem Hinterhof der Königstraße zu einer Kontrolle angehalten werden. Am Steuer saß ein Mann. Als ihm von einem Polizisten der Grund der Kontrolle eröffnet worden war verhielt sich der völlig daneben. Er bezweifelte zunächst die Rechtmäßigkeit der Kontrolle und dann auch noch die Eigenschaft der Beamten als Amtsträger. Weder die von den Beamten getragene Uniform noch den neben ihm stehenden Streifenwagen ließ er als Argument dafür gelten, dass er tatsächlich von der Polizei angehalten wurde. Auch nach Aufforderung händigte er weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere oder einen Ausweis aus. Alle Appelle der Beamten an die Vernunft des Betroffenen fruchteten nicht. Auch mit seiner Durchsuchung nach Dokumenten, mit denen seine Identität festgestellt werden kann, war er nicht einverstanden. Erst nachdem der Mann unter Anwendung von unmittelbarem Zwang von den Polizisten aus dem Fiat herausgezogen worden war, gelang es seinen Geldbeutel in seiner Jacke aufzufinden. In dem befanden sich Führerschein und Ausweis. Gegen den 50jährigen wird nun nicht nur wegen Fahren ohne Sicherheitsgurt, sondern auch noch wegen der Verweigerung der Personalien gegenüber den Polizeibeamten ermittelt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0420779)

