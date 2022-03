Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Auseinandersetzung artet aus

Mit mehreren Streifen musste die Polizei eine Rauferei unter jungen Leuten beenden.

Ulm (ots)

Am Samstag kurz nach Mitternacht kam es aus bislang unbekanntem Grund in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung. Vor einer Gaststätte gerieten sich bis zu 20 Personen in die Haare. Um die Streithähne zu trennen, war die Polizei mit über zehn Streifenwagen vor Ort. Dabei mussten die Beamten auch Pfefferspray einsetzen. Bei der Auseinandersetzung erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen, die vor Ort vom DRK versorgt wurden. Auch zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der Randalierer auf und sprachen Platzverweise aus. Sie ermitteln nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

++++++++++++++++0419273

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell