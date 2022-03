Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Täuschungsversuch schlägt fehl

Mit einer falschen Urinprobe wollte ein Kradlenker die Polizei in die Irre führen.

Ulm (ots)

Ein 18-Jähriger überholte am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich des Jordaneis einen Pkw. Dabei fuhr er allerdings über eine Sperrfläche. Das bemerkte eine Streife des Polizeireviers Biberach, weshalb sie den Kradlenker kontrollierte. Die Beamten stellten dabei fest, dass der 18-Jährige offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei dem anschließend freiwillig durchgeführten Urintest versuchte der junge Mann allerdings zu schummeln. Er hatte einen Beutel mit Urin dabei, den er unauffällig in den Urinbecher füllte. Das blieb den Beamten aber nicht verborgen. Sie ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen an.

++++++++++++++++0416960

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell