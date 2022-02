Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3, Gemarkung Urbach - Verkehrsunfall mit Transporter und Lkw

BAB 3 - Urbach (ots)

Am 01.02.22, gegen 02.43 Uhr, kollidierte auf der BAB3 in der Gemarkung Urbach, Kilometer 62, Fahrtrichtung Frankfurt, ein Transporter seitlich mit der rechts neben ihm fahrenden Lkw-Anhänger Kombination. Kollisionsbedingt wurde der Fahrer des Transporters eingeklemmt und schwer verletzt, sodass er durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und durch das DRK medizinisch versorgt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 37000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es infolge des Einsatzes von Feuerwehr, DRK und Polizei für eine Dauer von zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die Fahrbahn ist wieder vollständig freigegeben.

