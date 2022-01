Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Flucht

Erwitte (ots)

Am 15.01.2022, gegen 20:30 Uhr, beabsichtigt eine 23 jährige Fahrradfahrerin aus Erwitte mit ihrem Mountainbike vom Stirper Damm nach links in die Blumenstraße abzubiegen. Hierzu setzt sie entsprechend das Handzeichen nach links und ordnet sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Unmittelbar vor dem Abbiegen wird sie links von einem dunklen SUV überholt. Eine Kollision mit dem Fahrzeug kann sie vermeiden, stürzt jedoch und verletzt sich am Knie.

Der SUV entfernt sich von der Unfallstelle.

