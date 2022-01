Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Kupferkabel gestohlen - über 50.000 Euro Sachschaden

Möhnesee (ots)

Der entstandene Sachschaden dürfte nach einem Diebstahl von Kupferkabeln bei weitem den Wert des Diebesgutes übersteigen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Januar 2022) drangen unbekannte Diebe gewaltsam auf das Gelände eines Solarparks am Schnappweg ein und verwendeten einen dort abgestellten Mini-Bagger, um eine Wechselrichterstation aufzubrechen. Hierbei wurden mehrere Hydraulikschläuche des Baggers beschädigt, wodurch das Öl hieraus in das Erdreich gelangte. Eine weitere Wechselrichterstation wurde ebenfalls von den Dieben gewaltsam geöffnet. Nachdem die Ummantelung der Kupferkabel abgezogen wurde, entwendeten die Einbrecher das Kupfer und verließen den Tatort. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte nach Schätzungen der Polizei deutlich über 50.000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Verblieb des Kupfers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell