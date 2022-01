Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Soest (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am 2. Oktober 2021 in einem Supermarkt in Bad Sassendorf und der anschließenden Verwendung einer EC-Karte aus dem Portemonnaie versucht nun die Kriminalpolizei mit einem Beschluss des Amtsgerichts Arnsberg einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Bilder von dem Tatverdächtigen können Sie über das Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/72539 einsehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

