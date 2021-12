Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand auf Polizeirevier

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr stoppten zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd am Iqbal-Ufer eine betrunkene 39-jährige Renault-Fahrerin, welche auf der Dienststelle erheblichen Widerstand leistete. Die Frau fiel den Beamten auf, da sie ohne Licht unterwegs war. Erst nach mehreren hundert Metern kam sie den Anhaltesignalen nach und stoppte das Auto. Sofort bemerkten die beiden Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Betrunkene musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier Heidelberg-Süd. Hier geriet sie in einen psychischen Ausnahmezustand, in wessen Verlauf es zu Widerstandshandlungen kam. Die Frau versuchte einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen und einen weiteren Polizisten mehrfach zu beißen. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen musste die Frau aufgrund ihrer seelischen Verfassung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell