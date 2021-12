Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

Hockenheim: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren

Mannheim / Hockenheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr stoppte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Erlenstraße einen 22-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Der junge Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ohne angelegten Sicherheitsgurt an dem Streifenwagen vorbeifuhr. Bereits als er aus seinem Auto ausstieg, bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Im Verlauf der Kontrolle gab der 22-Jährige schließlich zu, Cannabis und Kokain zu sich genommen zu haben. Auf dem Polizeirevier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Hier stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Auch in Hockenheim kontrollierten Beamte des Polizeireviers Hockenheim am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr einen 20-jährigen VW-Fahrer, der unter dem Einfluss von Marihuana mit seinem Auto in der Straße Am Feldrain unterwegs war.

Bei der Kontrolle entgegnete den Polizisten ein starker Marihuanageruch. Die Durchsuchung des Autos bestätigte den Verdacht. Hier fanden die Beamten eine geringe Menge des Betäubungsmittels auf. Des Weiteren führte der 20-Jährige einen Urinbeutel mit sich, der mit Fremdurin befüllt war. Dieser sollte dem Zwecke dienen, einen Drogentest negativ zu verfälschen.

Ein unter Beobachtung korrekt durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Marihuana. Auch dem 20-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Beide Männer durften nach beendeter Maßnahmen gehen.

