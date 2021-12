Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch an Heiligabend; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Ehepaares an Heiligabend aus und brachen zwischen 19 Uhr und 01 Uhr in deren Wohnung in der Hubenstraße im Stadtteil Waldhof ein. Dazu brachen sie die Eingangstür der im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei fielen ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, dürfte jedoch bei mehreren tausend Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Auch an Heiligabend, allerdings bereits zwischen 11-12 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rainweidenstraße im Stadtteil Neckarstadt-West einzubrechen. Der Einbruch misslang aus bislang unbekannten Gründen. Möglicherweise könnten der oder die Täter auch bei der Tatausführung in dem Mehrfamilienhaus gestört worden sein. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier MA-Neckarstadt; Tel.: 0621/3301-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell