POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfallflucht an der Uhlmannstraße - Polizei findet rote Farbanhaftung

Lippstadt (ots)

Rote Farbanhaftungen und ein Sachschaden von circa 800 Euro an einem weißen Audi sind alles, was nach einer Verkehrsunfallflucht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Januar 2022) zwischen 22 Uhr und 14 Uhr übriggeblieben war. Vom Unfallverursacher keine Spur - außer der roten Farbanhaftung an dem beschädigten Audi. Dieser parkte auf der Uhlmannstraße im Kreuzungsbereich zur Otto-Hahn-Straße. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder einen roten Wagen mit frischen Unfallspuren geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

