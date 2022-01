Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer angefahren - Autofahrerin fährt weiter

Soest (ots)

Am Donnerstagmittag (13. Januar 2022) erschien ein Radfahrer auf der Polizeiwache in Soest und gab an, dass er am Westenhellweg von einem Auto angefahren worden sei. Für den leicht verletzten 78-jährigen Fahrradfahrer aus Soest wurde ein Rettungswagen angefordert, der den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Nach seinen bisherigen Angaben befuhr er gegen 11.40 Uhr mit seinem Rad den Westenhellweg in Richtung Jakobitor. Als er die Kreuzung queren wollte, hätte ihn ein Auto erfasst, welches nach rechts in den Dasselwall abbiegen wollte. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Die Fahrerin des Wagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Soester zu kümmern. Da der Verletzte noch das Kennzeichen des Unfallwagens angeben konnte, geht die Polizei davon aus, dass die Fahrerin auch noch ermittelt werden kann. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell