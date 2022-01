Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Brand einer Gartenhütte - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Geseke (ots)

Am Mittwoch (12. Januar 2022) kam es um kurz nach 23.00 Uhr zum Brand einer Gartenhütte an der Eichendorffstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine einsetzte Streifenwagenbesatzung beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell