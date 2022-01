Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Brand im Kompressorraum

Warstein (ots)

Zum Brand in dem Kompressorraum einer Firma am Rangetriftweg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Januar 2022). Nachdem die Feuerwehr den Brandort löschen konnte, wurde er von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach der Ursache für den Brandausbruch. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell