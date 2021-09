Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33-Jähriger wich anderem PKW aus - Flüchtiger gesucht - #polsiwi

Netphen (OT Salchendorf) (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.09.2021) ist ein 33-jähriger auf der L 729 in Netphen-Salchendorf in Fahrtrichtung Netphen-Deuz unterwegs gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen kam ihm auf seiner Fahrbahn ein noch unbekannter PKW-Fahrer mit einem schwarzen BMW entgegen, der einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte. Der 33-Jährige musste nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell