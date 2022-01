Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Einbruch in Kindergarten

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Januar 2022) wurde in den Kindergarten an der Hepper Straße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. Angaben zu möglichen Diebesgut lag zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

