Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Einbruch in der Eichendorffstraße

Lippetal (ots)

Zwischen Weihnachten und dem Donnerstag (13. Januar 2022) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße ein. Nachdem sie versucht hatten eine Schiebetür aufzubrechen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Angaben zu möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

