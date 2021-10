Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Reifen auf der Fahrbahn

Mutterstadt (ots)

Am frühen Morgen des 11.10.2021, gegen 03:00 Uhr, meldet ein Autofahrer mehrere auf der Fahrbahn befindliche Reifen in der Neustadter Straße. Vor Ort konnten neun Reifen auf der Fahrbahn festgestellt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Reifen von einem an der Straße gelegenen Gelände durch unbekannte Täter vorsätzlich auf die Fahrbahn gelegt. Unter anderem soll ein Taxi über die Reifen gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen/Tätern machen können oder selbst einen Schaden durch die auf der Fahrbahn liegenden Reifen davongetragen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

