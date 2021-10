Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Betrunkene Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme in der Neustadter Straße fiel den Polizeibeamten am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, eine betrunkene Radfahrerin auf. Die 43-Jährige wirkte bereits deutlich alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Hierauf musste die Frau die Beamten zwecks der Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Gegen die 43-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

