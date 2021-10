Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verletzter Fußgänger

Schifferstadt (ots)

Eine 51-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Mittag, gegen 12:30 Uhr, die Salierstraße in Richtung der Einmündung zur Rehhofstraße. An der Einmündung bog die Fahrerin nach links in die Rehhofstraße ab und stieß mit einem die Fahrbahn querenden 60-jährigen Jogger zusammen. Der 60-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, sowie eine Verletzung an der Hand. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell