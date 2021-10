Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

Am 10.10.2021 um gegen 16.20 Uhr wurde durch die Pächterin einer Gaststätte in der Albert-Einstein-Straße festgestellt, dass ein Fenster eingeschlagen und im Gebäude mehrere Türen aufgehebelt waren. Im Inneren wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Daraus wurde Bargeld und Zigaretten von bislang unbekanntem Wert entwendet. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Tat dürfte sich nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag ereignet haben.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell