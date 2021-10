Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Stark alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am 10.10.2021 um 15:32 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem PKW den Eselsdamm in Fahrtrichtung der Straße Am Heringsee. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts aus der Schiffergasse kommenden PKW eines 26-jährigen Speyerers. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am PKW des 47-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Es liefen Betriebsstoffe aus und er war nicht mehr fahrbereit, sodass er abgeschleppt werden musste. Durch ein Fachunternehmen wurde die Fahrbahn gereinigt. Am PKW des 26-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 47-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,39 Promille. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

