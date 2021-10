Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 8.10.2021, 11:14 Uhr

Warendorf (ots)

Bei den Ermittlungen zur Brandursache des Holzlagers an der Schloßstraße in Sassenberg ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit zu dem Brand am Freitagmorgen (8.10.2021, 6.20 Uhr) geführt haben dürften.

