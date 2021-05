Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 20 Tage Haft wegen Diebstahls einer Jeanshose

Trier (ots)

Im Rahmen der Grenzfahndung nahm eine Streife der Bundespolizei Trier am frühen Dienstagmorgen einen 25-jährigen Georgier im Stadtgebiet fest.

Wegen eines im Mai 2019 begangenen Diebstahls in einem Bekleidungsgeschäft in Erlangen - er entwendete eine Jeanshose im Wert von 29,90 Euro - suchte ihn die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Haftbefehl.

Die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 300 Euro konnte er nicht zahlen, so dass er die nächsten 20 Tage in der JVA Trier verbringen wird.

