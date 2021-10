Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Eine 44-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Mittag, gegen 14:20 Uhr, die Straße "Am Rathausplatz" in Richtung Ludwigshafener Straße. Hierbei überquerte eine 87-jährige Radfahrerin die Fahrbahn und stieß mit der bevorrechtigten PKW-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 87-Jährige und verletzte sich am Schlüsselbein.

