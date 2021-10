Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Garage

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (04.10.2021) geriet kurz nach 13 Uhr in der Edenkobener Straße bei Arbeiten einer Baufirma in einer Garage ein darunter befindlicher Kellerverschlag in Brand. Die Arbeiter löschten den Brand mittels Feuerlöscher.

Verletzte gab es nicht.

Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro.

