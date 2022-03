POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Handtasche aus unverschlossenem Pkw gestohlen

Ulm (ots) - Am Freitag fanden in der Ulmer Innenstadt zwei nicht angemeldete Versammlungen statt. Ein Zug startete am Münsterplatz und beging die Innenstadt, bevor er sich an seinem Ausgangsort wieder auflöste. Ein zweiter Zug ging am Ehinger Tor los und drang in die Weststadt und nach Söflingen vor. Die ...

mehr