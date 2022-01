Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Versammlungen in Stadt und Landkreis Hildesheim - Polizei zieht positive Bilanz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Auch am heutigen Montag, 10.01.2022, fanden im Stadtgebiet mehrere Versammlungslagen statt. Ab 17:00 Uhr kamen auf dem Andreasplatz zu einer im Vorfeld angezeigten Versammlung etwa 200 Teilnehmende zusammen. Die Versammlung war geprägt durch verschiedene Redebeiträge, verlief absolut störungsfrei und wurde gegen 18:10 Uhr für beendet erklärt.

Kurz vor 18:00 Uhr fanden sich etwa 250 Teilnehmende zu einer nicht angezeigten Versammlung auf dem nördlichen Andreasplatz ein. Eine Versammlungsleitung gab sich nicht zu erkennen. Mittels Lautsprecherdurchsage wurden die Personen darauf hingewiesen, dass die Zusammenkunft als Versammlung bewertet wird und die Teilnehmenden wurden aufgefordert, gemäß Allgemeinverfügung der Stadt Hildesheim Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. Diese Beschränkung wurde von etwa 80 % der Teilnehmenden befolgt. Verstöße dagegen wurden nach vorheriger Ankündigung mittels Videoaufzeichnung dokumentiert. Eine Auswertung folgt im Nachgang. Kurz nach 18:00 Uhr setzten sich die Teilnehmenden in Form eines Aufzugs durch verschiedene Straßen in der Innenstadt in Bewegung. Gegen 19:00 Uhr erreichte der Aufzug den Marktplatz. Anschließend setzten nach und nach Abwanderungstendenzen ein.

Teilnehmende einer dritten, von der Polizei als Spontanversammlung bewerteten Versammlung, kreuzten und blockierten immer wieder den Weg der nicht angezeigten Versammlung. In einem Fall musste die Polizei nach einer Auseinandersetzung einen Teilnehmerausschluss durchführen. Weitere tätliche Übergriffe konnten durch die Polizei verhindert werden. Gegen Ende der nicht angezeigten Versammlung konnte ein sogenannter Rädelsführer ausgemacht werden, dessen Personalien festgestellt wurden.

"Die polizeilichen Maßnahmen und die offene Kommunikation zu unserem Vorgehen haben heute offensichtlich dazu geführt, dass die Maskenpflicht in der nicht angezeigten Versammlungslage überwiegend beachtet wurde. Diesen klaren und konsequenten Weg setzen wir fort", sagte Jan Makowski, Pressesprecher der Polizei Hildesheim.

Ergänzend hat heute Abend u.a. in Alfeld eine nicht angezeigte Versammlung mit 80 Teilnehmenden stattgefunden. Größtenteils wurde der Maskenpflicht nachgekommen. In 10 Fällen musste die Polizei jedoch aufgrund fehlender Mund-Nase-Bedeckungen Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Alle weiteren Versammlungslagen im Landkreis verliefen störungsfrei. Auch an diesem Abend wurden über 100 Einsatzkräfte im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim für die Bewältigung der Versammlungslagen eingesetzt.

