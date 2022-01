Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei ahndet Corona-Verstöße in Stadt und Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM - (jpm) Am zurückliegenden Wochenende registrierte und ahndete die Polizei etliche Verstöße gegen die derzeit bestehenden Corona-Regeln.

Bereits am Freitagnachmittag, 07.01.2022, wurden in den Fußgängerzonen in Sarstedt und Hildesheim insgesamt sieben Personen ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen.

Am Freitagabend hielten sich zu viele Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung in der Hildesheimer Göttingstraße auf. Die Anwesenden waren zwar geimpft, jedoch handelte es sich um mehr als 10 Personen. Ein ähnlicher Sachverhalt ergab sich ebenfalls am Freitagabend in einer Wohnung in der Schützenwiese. Im Rahmen einer Privatfeier traf die Polizei auf 13 Personen und mehrere Kinder. Einige der Angetroffenen waren ungeimpft.

Bei der Kontrolle eines Autos in der Pieperstraße in Hildesheim in der Nacht zu Samstag, 08.01.2022, wurden fünf Personen aus fünf Haushalten angetroffen. Lediglich zwei von ihnen konnten einen Impfnachweis erbringen.

Am Samstagabend betraten zwei Gäste ein Lokal in Bad Salzdetfurth. Diese waren zwar geimpft, jedoch wurde in dem Lokal ihr Status nicht geprüft und es erfolgte keine Kontaktdatenerfassung zur Nachverfolgung.

In der Innenstadt von Hildesheim wurden am Sonntagabend, 09.01.2022, mehrere Personen in einer Shisha-Bar angetroffen werden, die derzeit nicht öffnen dürfen. Eine der Personen konnte zudem keinen Impfnachweis erbringen.

Die Polizei leitete in allen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen ein.

