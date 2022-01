Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw aufgebrochen

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Ahstedt (hep): In der Zeit von Sa., 08.01.2022, 12:00 Uhr bis So., 09.01.2022, 10:50 Uhr, kam es in der Straße Am Bruchgraben durch bisher unbekannten Täter zu einem gewaltsamen Eindringen in einen dort abgestellten Pkw Opel Corsa. Aus dem Innenraum des Pkw wurde ein Stoffbeutel mit Kfz-Zubehör entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

