Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Bunsenbrenner verursacht Vollbrand eines Pkws und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 56- Jähriger wollte am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr, beim Autohaus Keller und Weinhardt Automobile in Nufringen, mit einem Bunsenbrenner Unkraut unter einem auf dem Hof stehenden Renault A4 entfernen. Hierbei griffen die Funken des Bunsenbrenners sowohl auf eine angrenzende Thujahecke als auch auf den Oldtimer Renault A4 über. Der Pkw brannte hierbei vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Im Rahmen der Löscharbeiten gerieten durch den Funkenflug des Weiteren 30 Kartonagen einer angrenzenden Firma mit Solarmodulen in Brand und wurden hierbei komplett zerstört. Der Sachschaden wird hierbei auf ca. 6000 Euro beziffert. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit jeweils 24, bzw. 18 Einsatzkräften, vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell